Онищенко поддержал перевод работников на удаленку

Заместитель президента РАО считает, что сотрудников можно перевести на дистанционный формат работы в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, чтобы предотвратить заражение

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Дистанционный формат работы имеет несколько преимуществ, в том числе в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, чтобы предотвратить заражение среди сотрудников. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"Что касается работы онлайн, то я считаю, что некоторые группы профессий, особенно те, которые занимаются экспертно-аналитической работой, можно переводить на удаленный формат работы, не дожидаясь эпидемии гриппа. Особенно это раскрывает очень большие возможности у молодых мам. Ну что ей сидеть три года с ребенком? Конечно, врач и педагог на такой формат не перейдут, но офисный работник вполне может. Сегодня онлайн может позволить ему иметь доступ ко всему. Это будет выгодно и предпринимателю", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос о необходимости перевода сотрудников на удаленный формат работы.

Онищенко добавил, что дистанционное обучение также несет в себе пользу, но при наличии технических возможностей, например, компьютера и интернета.