Установленный лимит в одну пересдачу не учитывает ситуации, когда стресс или объективные обстоятельства одновременно ухудшают результаты сразу по двум предметам, критически важным для поступления, считают парламентарии от фракции "Новые люди"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Антон Ткачев, Олег Леонов, Владимир Плякин, Анна Скрозникова, Ксения Горячева направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением позволить выпускникам школ пересдавать все предметы по выбору на ЕГЭ вместо одного. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в действующем порядке проведения ЕГЭ выпускникам предоставляется право по своему желанию пересдать только один учебный предмет в дополнительные сроки. Установленный лимит в одну пересдачу не учитывает ситуации, когда стресс или объективные обстоятельства одновременно ухудшают результаты сразу по двум предметам, критически важным для поступления, считают парламентарии. Это, по мнению депутатов, приводит к неравным условиям для выпускников, выбирающих конкурирующие направления, где проходные баллы формируются по трем и более ключевым дисциплинам.

"Просим вас, уважаемый Сергей Сергеевич, совместно с Рособрнадзором оценить целесообразность реализации указанной инициативы и подготовить проект изменений в Приказ Минпросвещения России №233 в части предоставления выпускникам права пересдавать не один, а все учебные предметы ЕГЭ по собственному выбору в те же дополнительные сроки", - указано в письме.