МУРМАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Новый стандарт "Арктической медицины", который разрабатывают в Мурманской области, апробируют в медицинских организациях региона. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев на заседании регионального правительства.

"Продолжается работа над стандартом "Арктической медицины". В методических рекомендациях перечислены не только организационные решения по оборудованию, цифровым решениям и компетенциям, но и описаны шаги, как эти рекомендации внедрять. В настоящее время проект прошел согласование Минздрава России, получены предложения по корректировке. После утверждения планируется апробация отдельных его положений и подходов к организации медицинской помощи в Мурманской области", - сказал Панычев.

Отмечается, что стандарт "Арктической медицины" будет доработан и направлен на повторное согласование в Минздрав РФ до 1 октября.

Стандарт "Арктической медицины" - это новая модель организации здравоохранения, направленная на повышение качества и доступности медицинской помощи в субъектах РФ в арктической зоне. Специальный стандарт предложил создать губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом Владимиром Путиным, отметив, что медицина в Арктике стоит дороже, чем в других регионах. Глава государства поддержал создание арктического медицинского стандарта.