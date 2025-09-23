Заместитель президента РАО отметил, что нельзя оставлять без внимания заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что употребление препарата во время беременности повышает риски возникновения аутизма у детей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Оставлять без внимания заявление президента США Дональда Трампа о парацетамоле нельзя, медицина и власти России должны разобраться в ситуации. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Ранее Трамп выступил с предложением беременным женщинам воздержаться от приема парацетамола и "перетерпеть". По его словам, этого не следует делать из-за риска развития аутизма.

"Если президент заявил об этом, то я допускаю, что американские фармацевтические компании начнут судебные тяжбы с производителями этого парацетамола. Я думаю, что наши медицина и власти изучат этот вопрос и сделают свои выводы и дадут необходимые рекомендации на уровне медицинских учреждений в нашей стране. Прежде всего, Минздрав должен проанализировать те научные публикации, которые предшествовали этому заявлению", - сказал он.

Онищенко добавил, что без внимания заявление Трампа оставлять нельзя.