Информация не является актуальной, нарушения были выявлены и устранены в 2024 году, бывшего заместителя начальника изолятора осудили, сообщили в пресс-службе

САМАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Информация о нахождении отдельных подозреваемых в привилегированном положении в СИЗО-1 Самарской области не актуальна, нарушения выявлены и устранены в 2024 году, бывший заместитель начальника изолятора осужден, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

В СМИ появилась информация о проверках руководства самарского СИЗО-1 после появления видеозаписи, из которой следует, что отдельные подозреваемые находятся в привилегированных условиях. В частности, свободно перемещаются по учреждению, командуют его сотрудниками, имеют доступ к мобильным телефонам, пируют и готовят самогон в камерах.

"Видеозаписи датируются 2024 годом. Допускалось халатное отношение со стороны некоторых сотрудников в отношении подозреваемых, привилегии заключенным допускались. Например, на видео видно, как арестованные заставляют сотрудника поднять руки. <…> В 2024 году была проведена служебная проверка, по ее итогам собранные материалы были направлены в следственное управление СК России по Самарской области, возбуждено уголовное дело. Сотрудника приговорили к лишению свободы", - сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы, осужденным сотрудником оказался заместитель начальника по оперативной работе СИЗО-1. В настоящее время проверки в отношении руководства изолятора не проходят.