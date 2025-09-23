Петербург лидирует по числу аттестованных гидов-переводчиков и экскурсоводов

Город также готовится впервые провести всероссийский съезд экскурсоводов и гидов-переводчиков, сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Без малого 2,7 тыс. гидов-переводчиков и экскурсоводов прошли аттестацию в Санкт-Петербурге с момента ее запуска осенью 2022 года, это лучший показатель по РФ, сообщила гендиректор городского туристско-информационного бюро Яна Макшина на пресс-конференции об итогах летнего турсезона в городе.

"Петербург по-прежнему остается лидером по аттестованным экскурсоводам и гидам-переводчикам. На данный момент прошли аттестацию 2 670 человек. Это безусловное лидерство во всей стране", - сказала Макшина.

В феврале 2025 года этот показатель составлял 1,7 тыс. человек, отмечал тогда председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

С 1 сентября 2022 года на территории России вступила в действие обязательная аттестация гидов-переводчиков и экскурсоводов. Городское туристско-информационное бюро, подведомственное комитету по развитию туризма Санкт Петербурга, с октября 2022 года принимает аттестационные экзамены. Они проходят на разных языках. По ранее представленным данным, экзамены в городе сдавали на двух десятках языков, а также на русском жестовом языке.

На пресс-конференции 23 сентября Панкевич анонсировал, что Петербург готовится впервые провести всероссийский съезд экскурсоводов и гидов-переводчиков. "Профессиональная новинка сезона - мы уверены, что она станет традиционной: мы впервые в стране делаем большой слет всех без исключения экскурсоводов, гидов-переводчиков и проводников", - сказал он. Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета, мероприятие пройдет в конце октября.