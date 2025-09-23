Его строительство началось в 2020 году

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске намерены открыть 2 октября. Об этом говорится в презентации губернатора Амурской области Василия Орлова.

"Дом российско-китайской дружбы - дата открытия 2 октября 2025 года", - говорится в презентации, представленной в национальном центре "Россия" в ходе Дней Амурской области.

Он находится в центральной части города, на так называемой Золотой миле - это участок набережной Амура, где реализуют проект комплексного развития. Вся территория "Золотой мили" является намывной, она появилась после масштабного берегоукрепления и благоустройства набережной.

"Мы откроем в начале октября. Подгадали под дату установления отношений между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой", - сказал Орлов.

Дом российско-китайской дружбы представляет собой отдельно стоящее здание, имеющее сложную эллипсоидную форму с переменной этажностью. На крыше предусмотрена смотровая площадка. Строительство началось в 2020 году.