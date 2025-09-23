На церемонии передачи присутствовали мать, жена и дочь бойца, а также его сослуживцы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда" - родственникам погибшего при выполнении боевого задания участника специальной военной операции Алексея Стрижака. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"По поручению президента вместе с врио командующего войсками Московского военного округа, генерал-лейтенантом Игорем Серицким передали семье разведчика-снайпера группы спецназа Алексея Стрижака из Серпухова высшую государственную награду - медаль "Золотая Звезда", - написал Воробьев.

Он уточнил, что на церемонии передачи присутствовали мать, жена и дочь бойца, а также его сослуживцы.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, Алексей ушел на фронт в начале прошлого года. Служил разведчиком-снайпером в группе специального назначения. Был ранен, после лечения в госпитале вернулся на передовую. Награжден медалями "Участнику специальной военной операции" и "За боевые отличия".

Там пояснили, что "Золотую Звезду" Героя РФ получил за подвиг, который совершил в своем последнем бою. В составе группы он выдвинулся для организации наблюдательного поста и ведения разведки. Командир отделения, двигаясь первым, наступил на мину и получил тяжелое ранение. Алексей оказал первую медицинскую помощь, стал эвакуировать его. В этот момент противник начал обстрел из минометов и ствольной артиллерии, а также выпустил тяжелый беспилотник. Стрижак стал оттягивать внимание БПЛА на себя. В результате ему удалось спасти шестерых сослуживцев, однако сам он погиб.