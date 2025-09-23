На школьной территории появится зеленый сквер, футбольное поле, баскетбольные площадки, а также игровые зоны для учеников младших классов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Школу с бассейном, рассчитанную на 1,1 тыс. учеников, построят в микрорайоне Подрезково в Химках к следующему учебному году. В настоящее время готовность объекта составляет 62%, об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

"Продолжается строительство школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Подрезково в Химках. На сегодняшний день стройготовность достигла 62%. Рабочие выполняют фасадные работы и внутреннюю отделку помещений. Завершить объект планируется в августе 2026 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь нового образовательного объекта составит 17 тыс. кв. м. Помимо учебных классов, здесь оборудуют два спортивных зала, разделенных по возрастным группам, актовый зал на 550 мест, библиотеку, помещения для проектной и исследовательской деятельности, а также бассейн.

Кроме того, на школьной территории появится зеленый сквер, футбольное поле, баскетбольные площадки, а также игровые зоны для учеников младших классов.