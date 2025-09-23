Согласно результатам опроса жителей столицы, им стал 38-летний женатый мужчина, работающий в сфере IT

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы составил портрет типичного пользователя сервисов аренды электросамокатов в Москве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им стал 38-летний мужчина из IT-сферы.

"Совместно с инновационным центром "Безопасный транспорт" провели опрос жителей столицы, который показал портрет типичного пользователя арендованных электросамокатов и ключевые привычки москвичей при выборе сервисов проката. Согласно результатам опроса, типичный пользователь арендованного электросамоката в Москве - это 38-летний женатый мужчина, работающий в IT", - говорится в сообщении.

Опрос также показал, что 67% пользователей комбинируют электросамокаты с другим городским транспортом. "Чаще всего самокат арендуют как транспорт, например, для пересадки на метро, Московское центральное кольцо или Московские центральные диаметры, а также для самостоятельной поездки внутри района", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Кроме того, 21% опрошенных жителей столицы пользовались прокатом хотя бы раз, а 50% пользователей берут самокат несколько раз в неделю или чаще. Еще 32% опрошенных отметили, что электросамокат помогает быстрее добираться до нужных мест, особенно в часы пик.

Главным преимуществом сервисов аренды отмечают удобство парковки: 74% пользователей ценят возможность начать и завершить аренду почти в любой точке города. Также пользователям нравится, что арендованный электросамокат не занимает место дома (67% опрошенных). Еще 62% опрошенных отметили, что арендованный самокат не нужно самостоятельно обслуживать и чинить. 51% пользователей отметили, что пользуются сервисом, потому что арендованный самокат не нужно заряжать.

По данным Ликсутова, прокат электросамокатов с каждым годом становится популярнее. Сегодня сервисом пользуются 5 млн человек, со старта сезона они совершили уже более 57 млн поездок. Это на 3 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этим летом 30% жителей города выбирали самокат вместо коротких поездок на личном авто, такси или каршеринге, в 85% случаев самокаты арендовали, чтобы доехать до остановки городского транспорта, офиса, дома, парка или торгового центра.