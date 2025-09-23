Выявили 617 случаев заражения

ВИЛЬНЮС, 23 сентября. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Литве заметно растет, за 22 сентября оно увеличилось на 104%. Об этом сообщила журналистам представитель национального центра общественного здоровья Грета Гаргасене.

"По итогам прошлых суток выявлено 617 случаев заражения. Днем ранее их было 302, а в среднем за прошлую неделю - 396. По данным на начало текущей недели, по стране зафиксировано 3 029 заболевших", - сказала она.

Пик болезни специалисты ожидают в конце сентября - начале октября. Несмотря на тревожные тенденции, заболеваемость этой осенью, как утверждает Гаргасене, ниже, чем в 2024 году. По состоянию на 22 сентября 2024 года в Литве ковидом болели 4 820 человек.

В статистике заболеваний дыхательных путей коронавирус составляет 9%, сезонный грипп - 0,5%.