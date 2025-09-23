Суд пришел к выводу, что перевозка семьи, планировавшей улететь без распечатки электронных талонов на рейс, не состоялась по причинам, не зависящим от авиакомпании

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Суд признал законным решение отказать в посадке в самолет семье, которая не распечатала посадочные талоны для регистрации на рейс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого кассационного суда.

"Для обратного перелета с отдыха из Антальи в Москву истцы предварительно зарегистрировались на рейс с помощью сервиса на сайте авиакомпании, получив электронные посадочные талоны на рейс. Прибыв в аэропорт менее чем за час до окончания посадки на борт, не имея багажа, истцы проследовали в зону контроля, однако они не были допущены на борт воздушного судна по причине отсутствия распечатанных посадочных талонов. Времени для распечатывания талонов на стойке сдачи багажа оказалось недостаточно, и истцы не смогли выполнить посадку на рейс", - сообщили в пресс-службе.

После этого пассажиры обратились в суд с иском к авиакомпании. Истцы просили взыскать с ответчика провозную плату, убытки, компенсацию морального вреда и штраф, посчитав, что авиакомпания не предприняла все разумные зависящие от нее меры к выполнению перевозки пассажиров.

"Суд первой инстанции установил, что истцы не выполнили содержащиеся в сопроводительном письме к мобильным посадочным талонам рекомендации перевозчика прибыть в аэропорт за три часа и иметь при себе распечатанные посадочные талоны. При этом на сайте авиакомпании представлен список аэропортов, где принимаются мобильные посадочные талоны на посадке, и аэропорт Антальи к их числу не относится", - сказали в пресс-службе.

Суд пришел к выводу, что перевозка истцов не состоялась по причинам, не зависящим от ответчика, а вследствие действий самих истцов. В удовлетворении иска было отказано. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение без изменения.