Он пролетит через всю страну от Мурманска до Чукотки по северным широтам

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов летом 2026 года планирует первым в мире взлететь на тепловом воздушном шаре с Северного полюса. Об этом в пресс-центре ТАСС во Владивостоке рассказал генеральный директор ГК "Трансгаз", общественный деятель и меценат Иван Молчанов, который поддерживает экспедицию.

"Летом как раз на Северном полюсе хорошая погода с июня по август. Мы планируем сделать [экспедицию]. На самом деле никто еще в истории человечества не взлетал на тепловом воздушном шаре с Северного полюса. Там было два маршрута - лететь на Аляску или на Якутию. Понятно, что мы полетим в сторону Якутии. И шар уже на самом деле изготовлен", - сообщил Молчанов.

Он отметил, что Конюхов вылетит с Северного полюса и пролетит через всю страну от Мурманска до Чукотки по северным широтам. "Там большая идет подготовка. Надеемся, все получится", - добавил Молчанов.

В августе Конюхов и пилот Иван Меняйло поставили рекорд по подъему в высоту на воздушном шаре. При помощи теплового аэростата они поднялись на 10 678 м в Алтайском крае.