В Хабаровске могила Героя Советского Союза стала объектом культурного наследия

Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Могила Героя Советского Союза Александра Каширина включена в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, следует из приказа управления государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываю: включить выявленный объект культурного наследия "Могила Каширина Александра Ивановича (1911 - 1993 гг.), Героя Советского Союза", Хабаровский край, г. Хабаровск, центральное кладбище, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия (памятника истории) регионального значения", - говорится в сообщении.

Могила приказом исключается из перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хабаровского края.

По данным Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры, могила Каширина находится на Центральном кладбище в Хабаровске.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" Каширину присвоили указом президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном берегу Днепра и проявленные при этом отвагу и геройство. Также Александр Каширин был награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени и медалями.

В Хабаровске на доме №5 по улице Герасимова, в котором последние годы жил герой, открыта мемориальная доска. В 2015 году его имя было увековечено на отдельном гранитном пилоне Аллеи Героев в Сквере Победы в Биробиджане.