Предлагается сделать исключение только для собак-поводырей, сообщает газета

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Владельцам собак могут запретить посещать с питомцами магазины, заведения общепита, медицинские и образовательные учреждения, а также учреждения культуры, следует из законопроекта, подготовленного рабочей группой Госдумы по совершенствованию законодательства об обращении с животными. Исключение предлагается сделать только для собак-поводырей. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Инициатива также предусматривает запрет на использование домашних животных в предпринимательской деятельности, установление требований к перевозке собак в транспорте и правила их содержания в жилых домах.

Так, количество питомцев должно определяться исходя из возможностей владельца и соблюдения санитарных норм, владельцы домашних животных не должны нарушать покой соседей, обязаны убирать за своими питомцами, а перевозить собак в транспорте можно только на коротком поводке или в переносном контейнере.

По словам председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, с февраля 2025 года рабочая группа инициировала уже 20 законопроектов в этой сфере, из которых семь внесены в Госдуму, два поддержаны правительством. Среди них - проект о запрете выгула крупных собак детьми и людьми в состоянии опьянения, а также документ о кратном увеличении штрафов за неправильное содержание животных.

Инициативы получили поддержку ряда ведомств, в том числе Следственного комитета и Роспотребнадзора.

Все предлагаемые меры направлены на ответственное обращение с животными, отметил зампред Комитета Госдумы по туризму Николай Валуев. "Если владелец относится к содержанию своей собаки ответственно, то и нехороших случаев не будет, и животное будет жить счастливо", - подчеркнул он.