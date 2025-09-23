Они уже побывали в Москве, Бресте, Минске и Санкт-Петербурге, где, в частности, познакомились с экспозициями музеев, посвященных Великой Отечественной войне

ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Участники международного медиатура "Дорогами Победы"- журналисты из стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в Зале воинской славы в расположенном на Мамаевом кургане в Волгограде мемориале "Героям Сталинградской битвы". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Волгоград стал финальной точкой медиатура, инициатором которого выступило Информационное агентство России ТАСС. Участники уже побывали в Москве, Бресте, Минске и Санкт-Петербурге, где познакомились с экспозициями музеев, посвященных Великой Отечественной войне, побывали на мемориалах и в памятных местах.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) - одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны и ее переломный момент, позволивший советским войскам перехватить стратегическую инициативу. Ее оборонительный этап продлился до 18 ноября 1942 года, а после Красная армия перешла в контрнаступление.

2025 год, когда отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне, объявлен в СНГ Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Для сохранения в информационном пространстве Содружества памяти о подвиге советского народа ТАСС выступил с инициативой проведения медиатура журналистов информагентств стран СНГ "Дорогами Победы".

Программа началась в Москве, где участники познакомились с мультимедийными проектами Музея Победы на Поклонной горе. Медиатур проходит по знаковым местам, названия которых в годы Великой Отечественной войны стали символами стойкости советского народа и боевой славы его оружия: Бресту, где защитники осажденной крепости умирали, но не сдавались; увидевшему ужасы гетто и ставшему оплотом партизан Минску; мемориальному комплексу "Хатынь", который навсегда запечатлел память о преступлениях фашистских захватчиков на советской земле; Санкт-Петербургу, бережно хранящему память о стойкости ленинградцев. Завершится медиатур в Волгограде.

Международный медиатур организован ТАСС при содействии МИД Белоруссии и информагентства БелТА.