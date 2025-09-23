Соответствующий меморандум планирует принять и Всемирная организация здравоохранения

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Казахстан, Узбекистан и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерены принять меморандум для проведения работ по оценке воздействия исчезновения Аральского моря на здоровье населения двух стран и окружающую среду. Об этом сообщила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова после встречи с директором регионального офиса ВОЗ Хансом Клюге.

"Особого внимания заслуживает вопрос влияния климата на здоровье населения, в том числе в связи с высыханием Аральского моря. Здесь с доктором Клюге достигли единого мнения о проведении оценки воздействия исчезновения Аральского моря на здоровье и окружающую среду на территории Казахстана и Узбекистана. В связи с этим начата разработка проекта трехстороннего меморандума между министерствами здравоохранения Республики Казахстан, Республики Узбекистан и ВОЗ", - написала министр в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Особую важность представляет для нас инициатива открытия офиса ВОЗ по проблемам Аральского моря в городе Кызылорде, которую мы всецело поддерживаем", - подчеркнула министр. Она также сообщила, что "планируется перевод подразделения ВОЗ по вопросам туберкулеза (город Копенгаген) в Алма-Ату на базе Национального научного исследовательского центра инфекционных болезней, что должно усилить наши позиции в борьбе с инфекцией".

Альназарова в составе казахстанской делегации прибыла в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Аральское море - бывшее бессточное соленое озеро на границе Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов уровень моря стал быстро снижаться вследствие забора воды из основных питающих рек - Амударьи и Сырдарьи - с целью орошения. Решением глав государств Центральной Азии в 1993 году создан Международный фонд спасения Арала с целью разработки и финансирования экологических и научно-практических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы, и решение социально-экономических проблем региона. Учредителями фонда являются Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.