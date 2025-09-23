Он произошел после скачка напряжения

АРХАНГЕЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Проблемы с водоснабжением устранены в Архангельске после сбоя на Центральной насосной станции, сообщили ТАСС в РВК-Архангельск. Сбой произошел после скачка напряжения на электросетях.

"Работа насосного оборудования восстановлена", - сказали в РВК-Архангельск.

Не было водоснабжения в ряде домов в Октябрьском и Ломоносовском округах. Центральная станция была перезапущена сразу, часть насосных станций включились автоматически, часть необходимо было включать вручную, пояснили ТАСС в РВК-Архангельск.