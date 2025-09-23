Под Псковом нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны

Криминалисты эксгумировали останки пяти человек, из которых трое, предположительно, являлись военнослужащими

ПСКОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Криминалисты СК России обнаружили массовое захоронение жертв времен Великой Отечественной войны на территории Псковской области, в частности, найден противотанковый ров с останками погибших. Эксгумированы останки пяти человек, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

"Сотрудники Главного управления криминалистики СК России во взаимодействии с поисковыми отрядами и представителями регионального управления СК России провели тщательное обследование территории деревни Подборовье-1 в Псковской области с использованием технических средств, имеющихся в арсенале криминалистов. При проведении разведывательных раскопок сотрудники СК России с помощью георадара обнаружили противотанковый ров с останками погибших в ходе Великой Отечественной войны. Благодаря грамотному применению глубинного металлоискателя криминалистам удалось найти металлические фрагменты одежды и обуви. Эксгумированы останки пяти человек, из которых трое, предположительно, являлись военнослужащими, что подтверждается найденными рядом солдатскими медальонами", - отмечается в сообщении.

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы. После проведенных исследований костные останки передадут для дальнейшего захоронения. Поисковые работы в этой местности продолжаются. По имеющимся сведениям, в окрестностях деревни Подборовье-1 Торошинской волости мог располагаться перевалочный пункт для военнопленных, которые впоследствии распределялись в концентрационные лагеря "Шталаг" и "Дулаг", функционировавшие на территории Псковской области.

"На предполагаемом месте захоронения советских граждан расположен валун с табличкой из гранита, установленный на основании воспоминаний очевидцев того времени, видевших расстрелы военнопленных и мирных граждан. Тела не увозили, а хоронили на месте. Подобные преступления не имеют сроков давности, и Следственный комитет России продолжит работу по их фиксации и доказыванию", - говорится в сообщении.

Главное управление криминалистики СК России в рамках реализации плана работы штаба по координации поисковой и архивной работы на 2025 год проводит разведывательные и поисковые работы, направленные на выявление фактов злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников против мирного населения, совершенных в годы Великой Отечественной войны.