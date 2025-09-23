Теперь прогулки по горам стали интерактивными: цифровые подсказки, метки и инфо-борды помогут узнать о природе, геологии и культуре региона

ЧЕРКЕССК, 23 сентября. /ТАСС/. Цифровая тропа, объединяющая три туристических маршрута, появилась на всесезонном горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства республики.

"В Архызе представили первую в России цифровую тропу. Проект объединяет маршруты Пик Динника, Перевал Федосеева и Путь времен. Теперь прогулки по горам стали интерактивными: цифровые подсказки, метки и инфо-борды помогут узнать о природе, геологии и культуре региона", - говорится в сообщении.

Внедрение цифровых технологий в организацию туристических маршрутов позволяет не только улучшить качество обслуживания, но и создать условия для более глубокого познания окружающей среды, отметили в пресс-службе регионального правительства.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.