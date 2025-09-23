Уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога, отметили в Роспотребнадзоре региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 сентября. /ТАСС/. Число зарегистрированных случаев заболевания ОРВИ в Карелии за неделю увеличилось в два раза - с 3,2 тыс. до 6,6 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Роспотребнадзора региона.

"В Республике Карелия за 38 неделю 2025 года зарегистрировано: <...> 6 685 случаев заболевания ОРВИ, показатель заболеваемости - 127,17 на 10 тыс. населения", - сказано в сообщении. При этом с 8 по 14 сентября был зарегистрирован 3 271 случай.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения находится ниже эпидемического порога на 21,17%, добавили в ведомстве.