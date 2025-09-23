Движение затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы 23 сентября достигла 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 18:45 мск, движение затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце (ТТК). Скорость автомобильного потока снижена на большинстве набережных, а также по всему периметру МКАД. На вылетных магистралях также наблюдаются заторы, преимущественно по направлению в Московскую область.

По данным столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), движение оценивается в 7 баллов, средняя скорость потока составляет 27 км/ч.

"Интенсивное движение сейчас в оба направления на МКАД в районе проспекта Маршала Жукова, ТТК в районе Тульской эстакады, ТТК в районе улицы Сущевский Вал. На движение влияют погодные условия, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.