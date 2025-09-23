Собянин: отопление в Москве начнут включать с 24 сентября

Мэр столицы подчеркнул, что в первую очередь тепло будут подавать в социальные объекты

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении отопления в столице начиная с 24 сентября в своем Telegram-канале.

В первую очередь тепло будет подаваться в социальные объекты.

Мэр столицы отметил, что Москва прощается с теплым летом и постепенно готовится к зимнему сезону. По словам Собянина, в ближайшие дни аномальный переход на холодную погоду не ожидается, однако, вместе с тем, температура воздуха идет на снижение, именно поэтому уже 24 сентября отопление начнут включать. Мэр подчеркнул, что в первую очередь тепло подадут на социальные объекты, такие как детские садики, школы и больницы, потом и в жилые дома. Включение отопления во всех точках продлится несколько дней.

Собянин также добавил, что в общей сложности к осенне-зимнему периоду было подготовлено больше 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов.