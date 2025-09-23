Пути выстраивания взаимодействия определит дорожная карта

СУХУМ, 23 сентября. /ТАСС/. Союзы женщин Абхазии и России в рамках семинара, проведенного в Сухуме, договорились о партнерстве, пути выстраивания взаимодействия определит дорожная карта, разработкой которой займется рабочая группа. Об этом рассказала ТАСС председатель Союза женщин Абхазии Виктория Хурхумал.

Команда ассоциации "Добро.рф" и Союза женщин России находится в Абхазии с дружеским визитом.

"В ходе сегодняшнего семинара мы подумали над идеей создания рабочей группы для разработки дорожной карты по выстраиванию партнерства между союзами женщин Абхазии и России. Мы получили приглашение от руководителя российского союза Екатерины Лаховой посетить с деловым визитом их организацию в Москве. Также мы получили приглашение на Омский форум "Инносиб", который пройдет 16-18 октября", - сказала Хурхумал.

Председатель союза женщин Абхазии также сообщила, что секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, участвовавший во встрече в Сухуме, пригласил абхазских журналистов к участию в российском конкурсе "Имя ей - женщина".

Мария Афонина рассказала журналистам после встречи, что по статистике платформы "Добро.рф" , 69% тех, кто выбрал для себя пусть служения, заботы и добровольчества, это - женщины. Она отметила, что Союз женщин Абхазии возглавляет выпускница мастерской управления "Сенеж" Виктория Хурхумал, и видно, как за недолгий период своего существования (10 месяцев) много полезного они делают, как развивают связи.

Афонина сказала, что в октябре на базе благотворительной организации "Киараз" в Абхазии будет открыт Добро-центр.