КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Университет Иннополис открыл регистрацию на бесплатные IT-курсы для старшеклассников и студентов колледжей в рамках проекта "Код будущего". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Российский ИТ-вуз стал одним из 16 провайдеров образовательных программ федерального проекта "Код будущего" и представил три очных и онлайн-курса по Python, основам разработки нейросетей и подготовке к карьере разработчика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пройти обучение могут школьники 8-11-х классов и студенты IT-специальностей колледжей и техникумов, которые являются гражданами РФ.

Как уточнили в пресс-службе, в этом учебном году вуз запускает курс "Python для всех: от основ до участия в олимпиадах", который представляет собой онлайн- и офлайн-программы.

"Участники освоят Python с нуля, научатся создавать приложения - от консольных игр до графических программ с интерфейсом. В финале каждого курса студенты разработают собственный проект для портфолио. Обучение подходит для всех уровней подготовки. Очная программа проходит в IT-вузе", - сообщили в пресс-службе.

Онлайн-курс "Основы разработки нейронной сети на Python" посвящен основам машинного обучения и подходит для начального и среднего уровней подготовки. Также офлайн-программа "Python Pro: подготовка к карьере разработчика", которая поможет погрузиться в профессиональную разработку на Python. Курс подходит для выпускников проекта "Код будущего" 2022-2024 годов и "Код будущего. Искусственный интеллект".

"Продолжительность каждого курса составляет 146 академических часов. Слушатели, успешно завершившие обучение, получат сертификаты проекта "Код будущего" и до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в российские технические вузы", - сообщили в пресс-службе.

Проект "Код будущего" реализуется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика". Федеральным оператором выступает Университет 2035.