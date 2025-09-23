Работы необходимы для обеспечения свободного прохождения большого объема воды в период паводков и сезонных осадков, а также минимизации рисков подтопления прилегающих территорий

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Масштабную работу по расчистке русла реки Тарнаирки начали Махачкале для предотвращения подтоплений. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"В Махачкале проводится масштабная работа по расчистке русла реки Тарнаирки. Основная цель мероприятий - обеспечение свободного прохождения большого объема воды в период паводков и сезонных осадков, а также минимизация рисков подтопления прилегающих территорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках работ проводятся углубление и расширение русла, а также вывоз и утилизация ила и бытовых отходов.

"Заиление, зарастание берегов реки и скопление бытового мусора в русле в последние годы существенно снижали пропускную способность водоема, создавая угрозу подтопления жилых массивов. После завершения работ река сможет беспрепятственно пропускать значительные объемы воды, что позволит предотвратить подтопления", - добавили в мэрии.

20 сентября в Махачкале выпало 56 мм осадков при месячной норме 48 мм. В результате произошло отключение электроснабжения в 73 населенных пунктах в 10 районах, 40 сел остались без транспортного сообщения из-за размытия моста и схода оползня, в Махачкале были подтоплены несколько улиц.