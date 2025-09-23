Ведется эскизное проектирование, после будут решаться вопросы землеотвода, сообщил зампредседателя РВИО Николай Овсиенко

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Новая очередь реконструкции мемориала шахты №4/4-бис в Донецке, посвященного жертвам нацистской оккупации города в годы Великой Отечественной войны, включит строительство музея и храма. Об этом сообщил журналистам зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко, приехавший в ДНР в рамках "Просветительского десанта".

"Предварительно согласована планировка будущего мемориала. Она включает в том числе и закрытое сейчас баннером здание, которое будет снесено, а на его месте будет создан музей. Здесь вот то здание, которое за забором, его тоже не будет в перспективе, и здесь будет создан православный храм", - сказал Овсиенко.

Он добавил, что ведется эскизное проектирование, затем будут решаться вопросы землеотвода, после этого объявят творческий конкурс по проектированию новых объектов.

Немецко-фашистские захватчики проводили на шахте массовые казни. В сентябре 2024 года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эта шахта была самым массовым в стране местом гибели советских граждан в годы фашистской оккупации. По некоторым данным, число жертв достигает 75 тыс. человек. В 1983 году у шурфа шахты в Калининском районе Донецка возвели памятник. В 2023 году мемориал реконструировали. Обновленный памятник открыт в марте 2024 года.