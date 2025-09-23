Овсиенко представил первые экземпляры учебника по истории Донбасса и Новороссии

Заместитель председателя РВИО представил сигнальные варианты издания в донецком многопрофильном лицее №1

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Учебники по истории Донбасса и Новороссии допущены к использованию в образовательном процессе. Первые экземпляры представлены в Донецке, сообщил ТАСС заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко, приехавший в ДНР в рамках "Просветительского десанта".

"С 1 сентября этого года в РФ действует единая линейка учебников истории - это и история Отечества, и всеобщая история. Они идут параллельно с 5-го по 11-го класс, но отдельным решением в каждом регионе РФ дополнили единую линейку учебников региональным учебником истории. Вот примеры таких региональных учебников, которые уже прошли все согласования в министерстве образования, в том числе в ДНР согласованы официально эти учебники и допущены к использованию в учебном процессе. Это учебники 5-го класса и учебник 6-7-го классов, учебники, которые называются "История Донбасса и Новороссии", - сказал Овсиенко.

Он добавил, что представил сигнальные варианты издания в донецком многопрофильном лицее №1. Они едины для воссоединенных субъектов РФ и направлены на углубленное изучение региональной истории. Книгу разрабатывали преимущественно историки и краеведы воссоединенных регионов под общей редакцией РВИО.