Депутат Анна Скороход отметила, что украинские села "пустые", а сотрудники ТЦК из них "выгребают последних"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход выразила обеспокоенность быстрым ростом украинских кладбищ за счет военных захоронений. По ее мнению, перед страной стоит вопрос сохранения украинской нации.

"Я очень часто бываю на кладбищах, я вчера была на кладбище в Чернигове, и тот квадрат, который был свободен полтора месяца назад, полностью заполнен. <…> Нам нужно не деньги искать на продолжение войны, а нам нужно сохранить нацию и найти любые пути для того, чтобы установился в мир", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

В продолжение темы депутат обратила внимание на выборочность действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). "Обратите внимание, как работают [сотрудники ТЦК] на блокпостах, они не останавливают модные машины, они останавливают обычные машины, которые не стоят больших денег. Поэтому здесь подход по разделению общества, когда одни могут купить себе место, а другие не могут". Скороход добавила, что украинские села "пустые", а сотрудники ТЦК из них "действительно выгребают последних".

Украина с момента получения независимости переживает серьезные демографические проблемы. По оценкам Института демографии и социальных исследований, на подконтрольных Киеву территориях в настоящее время проживают от 25 до 28 млн человек. Директор учреждения Элла Либанова ранее заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживали около 52 млн человек. В 2012 году, когда коэффициент рождаемости достиг в стране локального максимума, он составил лишь 1,53. В этой ситуации демографы считают острой необходимостью "мощную иммиграцию", в том числе возвращение выехавших за рубеж украинцев. В настоящий момент в стране трое умерших приходятся на одного новорожденного.