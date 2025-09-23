Руководитель фонда "Добрый ангел" Екатерина Мезинова указала, что задача по сохранению жизни ребенка должна быть первостепенной

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские волонтеры предложили странам БРИКС скорректировать международное право по спасению детей из зон боевых конфликтов, а именно создать понятные и справедливые механизмы спасения и эвакуации. Об этом сообщила ТАСС руководитель фонда "Добрый ангел" Екатерина Мезинова.

Как рассказала Мезинова на заседании круглого стола "Гуманитарное сотрудничество стран БРИКС" в рамках II Форума БРИКС "Традиционные ценности" в Бразилии, команда фонда эвакуировала тысячи людей из зон боевых действий, в том числе около 50 детей. По ее словам, вопрос совершенствования гуманитарных правил спасения детей особенно актуален.

"На сегодняшний день всем понятны запретительные требования международного права, которые не учитывают уровень опасности зоны, а порою невыполнимы. При этом не прописаны разрешительные нормы, обеспечивающие спасение детей. На сегодняшний день в ряде ситуаций мы должны делать выбор: спасти ребенка или исполнить правовые требования. Это неправильно", - отметила в беседе с ТАСС Мезинова по итогам форума.

Она подчеркнула, что задача по сохранению жизни ребенка должна быть первостепенной и приоритет жизни "необходимо четко зафиксировать в международном праве".

"В случае прямой угрозы жизни детей каждый чиновник, волонтер обязан предпринять максимально возможные действия по его спасению, уточнила Мезинова.

"Необходимо объединить опыт гуманитарных миссий стран БРИКС, проанализировать и процессуально прописать алгоритм действий волонтера-спасателя, при котором он не является нарушителем международного права. Довести данный вопрос до статута или хотя бы хартии и добиться через инструменты ООН его максимальной ратификации, - добавила она. - БРИКС может и должен предложить мировой правовой системе новые решения, в том числе через инструменты ООН".

II Форум БРИКС "Традиционные ценности" проходил с 15 по 17 сентября в столице Бразилии. В нем приняли участие парламентарии, представители бизнеса, культуры и общества из стран БРИКС, а также государств-партнеров и кандидатов на вступление.