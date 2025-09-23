Более 60% жителей Смоленска доверяют результатам выборов в горсовет

Проголосовало свыше 90 тыс. избирателей

СМОЛЕНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Более 60% жителей Смоленска считают достоверными результаты выборов в Смоленский городской Совет. Об этом говорят данные социологического опроса, проведенного специалистами Смоленского госуниверситета сразу после завершения выборов, проходивших в городе с 12 по 14 сентября.

Социологи изучали мнение горожан относительно результатов голосования в Смоленский городской совет. На прошедших выборах избиратели могли участвовать как на участках, так и дистанционно.

"Результаты опроса зафиксировали высокий уровень доверия к организации и проведению выборов со стороны избирателей. 64% жителей Смоленска, принявших участие в опросе, считают, что результаты выборов соответствуют волеизъявлению избирателей. Часть опрошенных допускает незначительные нарушения, которые не повлияли на итоговый результат", - говорится в исследовании.

Явка на выборах в горсовет составила 35,83%. Свой выбор сделали более 90 тыс. избирателей.