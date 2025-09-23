Гендиректор Национального рекламного альянса Алексей Толстоган при этом подчеркнул, что к каждой аудитории важно подходить индивидуально

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 70% россиян считают, что рекламные ролики должны быть короче 20 секунд. Об этом сообщил генеральный директор Национального рекламного альянса (НРА) Алексей Толстоган, опираясь на данные исследования НРА и компании "Циркон".

"Мы спросили респондентов, какая длина ролика для них предпочтительна на телевидении. Вот что ответили люди: 73% сказали, что хронометраж должен быть до 20 секунд, 6% - до 30 секунд, 4% - 30 секунд и выше. И 17% не выразили никаких конкретных предпочтений", - рассказал он.

При этом, как подчеркнул Толстоган, к каждой аудитории важно подходить индивидуально. "Может быть, именно ваш продукт требует долгого, обстоятельного рассказа", - добавил он.

Исследование также показало, что поколение зумеров лояльно к телевизионной рекламе. "То есть поколение, которое якобы не смотрит телевизор, лояльно к телевизионной рекламе. Они смотрят телек, но они делают это по-своему. И пост-вью, конверсия, то есть действие после просмотра рекламы, у них выше, чем у старших поколений. Увидел рекламу по телевизору - пошел искать в интернете", - пояснил Толстоган.

Миллениалы - это основа современной экономики, 8 из 10 представителей этого поколения замечают рекламу на ТВ. "Каждый второй смотрит телевизор регулярно. При этом пятая часть во время просмотра параллельно сидят в онлайне. Казалось бы, плохо, отвлекаются. А нет, они ищут информацию о том, что видели на экране. Где купить, сколько стоит, какие отзывы, им это важно. И телевидение для миллениалов - это самый эффективный канал рекламы", - отметил он.

Среди старшего поколения, 55-65 лет, 72% смотрят телевидение каждый день. "И что особенно важно, они демонстрируют самую высокую лояльность к рекламе. То есть реклама на ТВ не вызывает у них никакого раздражения, потому что это часть телевизионного опыта, часть контента", - добавил эксперт.