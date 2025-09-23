Об этом было сказано на заседании суда

ВОРОНЕЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Воронежский гарнизонный военный суд во вторник продолжил рассмотрение дела замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Владелец Княгининской швейной фабрики в Нижегородской области (основного поставщика головных уборов для Минобороны РФ) Александр Свистунов сообщил о том, что заключил договор субподряда со знакомым Муминджанова по настойчивой просьбе экс-начальника вещевого управления министерства Владимира Демчика, сообщает корреспондент ТАСС.

Демчик сейчас находится в СИЗО, в отношении него идет судебный процесс. Следствием установлено, что в 2017 году МО РФ заключило более 20 государственных контрактов с Княгининской швейной фабрикой на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ на общую сумму более 500 млн рублей. В указанный период Демчик получил от гендиректора фабрики Свистунова взятку в крупном размере за общее покровительство при приемке вещевого имущества, производимого фабрикой.

"Те, что сегодня зачитали, ваша честь", - ответил Свистунов на вопрос судьи, какие из его показаний верны. В предыдущем судебном заседании, как и на ряде допросов в ходе предварительного следствия по своему уголовному делу, он отмечал, что сотрудничество с воронежским предпринимателем Олегом Требунских было выгодным и целесообразным для его предприятия, в Воронеж передавалось от 20% до 30% объема заказов на головные уборы для Минобороны. Во вторник Свистунов признал верными свои показания, данные в ходе допроса 25 декабря 2024 года, они были зачитаны по ходатайству гособвинения. В них Свистунов говорит, что контракт на субподряд заключил по рекомендации Демчика из опасения, что тот в силу своего служебного положения может создать препятствия его бизнесу.

"Данную рекомендацию я воспринял как обязательное к исполнению указание, поскольку <…> Демчик был начальником вещевого управления, то есть, он являлся очень влиятельным должностным лицом Минобороны, он мог отрицательно характеризовать мою фабрику перед вышестоящим руководством Минобороны, создать негативный образ, вследствие чего мне могли уменьшить объемы заказов. Кроме того, Демчик мог дать указание своим подчиненным создать мне трудности при приемке экспериментальных образцов фуражек, <…> чем искусственно затянуть сроки исполнения договоров", - говорится в зачитанных гособвинителем показаниях Свистунова.

Стороны процесса пытались выяснить у него детали прошедшего 25 декабря 2024 года допроса, поскольку существенные изменения в его показаниях совпали с изменением меры пресечения - с содержания под стражей на домашний арест. Однако, сославшись на тяжелый для себя период, Свистунов не смог сообщить значимой информации.

О деле Муминджанова

Муминджанов был арестован в сентябре 2024 года, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки. По данным следствия, он занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и, отвечая за вещевое обеспечение армии, способствовал заключению договоров в интересах оборонного ведомства с коммерческими организациями на поставку обмундирования. За оказание содействия в этом вопросе он получил взятку на сумму около 20 млн рублей.