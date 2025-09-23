В село Омолон на Чукотке доставят около пяти тонн социально значимой продукции

Еще 135 тонн продуктов будет доставлено в Билибинский район, сообщили в окружном правительстве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Порядка пяти тонн свежих овощей доставят в ближайшие дни из Магадана в самое удаленное село Чукотки - Омолон, где в последнее время фиксируется нехватка социально значимой продукции. Еще 135 тонн продуктов будет доставлено в Билибинский район в ближайшие недели, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

На Чукотке прокуратура округа проверяет информацию о нехватке свежих продуктов в трех населенных пунктах Билибинского района. Как уточнили ТАСС в региональном исполкоме Народного фронта, речь идет о селах Омолон, Кепервеем, городе Билибино, где в общей сложности проживают около 7 тыс. человек.

"В ближайшие 10 дней для жителей Омолона будет организован специальный авиарейс, который доставит пять тонн свежей продукции категории социально значимых товаров из Магадана. Кроме того, в ближайшие недели будет осуществлена поставка 135 тонн свежих овощей, также из магаданского поселка Сеймчан. 11 контейнеров уже в пути", - рассказали в правительстве Чукотки.

На Чукотке нет железных дорог, вся продукция и грузы доставляются в регион по морю или по воздуху во время летней навигации. Она начинается в июне и завершается в начале ноября.

Ежегодно в порты региона заходят более 60 судов, они завозят не только продовольствие, но и стройматериалы, технику, генеральные грузы. Далее груз доставляется в удаленные села наземным транспортом по сезонным дорогам или по воздуху.