Нилов предложил внедрить добровольный аналог ОСАГО для курьеров на СИМ

Председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов отметил, что по вине курьеров регулярно происходят аварии, однако взыскание с них компенсации ущерба затруднено

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил внедрить в России страхование автогражданской ответственности для курьеров на электросамокатах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующее письмо направлено в Российский союз автостраховщиков (РСА), сообщил парламентарий ТАСС.

Он отметил, что по вине курьеров регулярно происходят аварии, однако из-за того, что управление СИМ не требует приобретения полиса ОСАГО, взыскание с них компенсации ущерба затруднено.

"Поэтому я обращаюсь в союз страховщиков для того, чтобы был разработан добровольный универсальный продукт, который можно было бы использовать курьерам. Пока добровольно, поскольку надо с чего-то начинать, но в дальнейшем, когда начнет нарабатываться практика, нужно как можно быстрее делать так, чтобы любой курьер имел у себя на руках добровольный полис страхования автогражданской ответственности. Если в результате действий курьера пострадают люди, имущество, транспортные средства, то ущерб компенсирует страховая компания - так же, как это сегодня работает на рынке ОСАГО", - сказал Нилов.

По мнению депутата, такая мера защитит всех участников дорожного движения. "К большому сожалению, что сегодня происходит? Курьер спровоцировал аварию, пострадало транспортное средство. Да, вызвали полицию, зафиксировали ущерб, но с него взыскать ничего нельзя. Он иностранный гражданин. Работает либо как самозанятый, либо вообще неофициально, и [официального] дохода у него нет. Потом в судебном порядке в рамках гражданско-правовых отношений можно десятилетиями взыскивать компенсацию соответствующего ущерба", - отметил он.

"Вот чтобы этого не было, надо ввести добровольную страховку, а потом обязать, чтобы при работе курьером такая страховка была", - подчеркнул парламентарий.