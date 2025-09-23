На Камчатке стартовало мероприятие-спутник V Конгресса молодых ученых

На нем российские сейсмологи и вулканологи обсудят новые высокотехнологичные методы прогнозирования цунами, систему сейсмического мониторинга и проблему лавин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых стартовало на Камчатке, в рамках научного события российские сейсмологи и вулканологи обсудят новые высокотехнологичные методы прогнозирования цунами, систему сейсмического мониторинга и проблему лавин. Об этом ТАСС сообщила и.о. ректора Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга Ольга Ребковец.

"Камчатка - это уникальная природная лаборатория, где есть все условия для того, чтобы проверять научные гипотезы, касающиеся устройства нашей планеты, совершать открытия и отрабатывать инновационные технологии, качественно улучшающие жизнь людей. Камчатский университет выступает в роли вуза-интегратора, который предоставляет базу для реализации предложенных научным сообществом решений и для популяризации науки. В проектном треке мероприятия-спутника предусмотрено три направления: снежные и обломочно-каменные лавины долины реки Паратунка, Вилючинского и Мутновского вулканов; новые высокотехнологичные методы прогнозирования цунами в районе Халактырского пляжа; строительство в сейсмоопасных районах, проблемы предупреждения о ЧС, усиления конструкций, оценки сейсмостойкости зданий и сооружений, ликвидации последствий ЧС", - рассказала Ольга Ребковец.

Она добавила, что в рамках образовательного трека пройдут занятия в научной школе молодых ученых, студентов и аспирантов по геотермальной энергетике, организованной КамГУ им. Витуса Беринга совместно с МФТИ. Деловая программа по научной коммуникации включает дискуссии, специализированные лекции для журналистов, мастер-классы и мозговой штурм, посвященный проектам по популяризации науки.

Более 60 участников из различных регионов страны поприветствовал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. В своем вступительном слове он отметил, что разработки в области сейсмологии, вулканологии, прогнозирования цунами - это фундамент, на котором строится безопасное и процветающее будущее Камчатки. "На этой площадке мы ждем новых прорывных решений от признанных экспертов и молодых исследователей, которые позволят нам не только противостоять вызовам, но и обращать их в новые возможности. Уверен, мы справимся со всеми поставленными задачами", - сказал глава региона.

Как сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, в учреждении уже пользуются наработками молодых ученых, представленных на мероприятии-спутнике в 2024 году: "В 2024 году одна из групп из числа участников работала над снижением негативных последствий от извержения Корякского вулкана, который находится в непосредственной близости от крупных населенных пунктов Камчатки, вторая - разрабатывала математические модели и технологические подходы для контроля лавиноопасности в регионах. Эти наработки сейчас пригождаются нашим ученым уже в повседневной работе", - рассказали в учреждениях.

О фестивале "Наука 0+" в рамках мероприятия-спутника

Как сообщили ТАСС в Институте развития образования Камчатского края, параллельно с основной программой мероприятия в Петропавловске-Камчатском проходит фестиваль "Наука 0+", который включает "Завтраки с учеными" в школах Петропавловска-Камчатского и Елизово, показы научно-популярного кино, занятия в формате научного слэма, отдельные лекции ученого с мировым именем Артема Оганова - номинанта на Нобелевскую премию, председателя научного комитета фонда "Вызов", профессора РАН, заведующего лабораторией компьютерного дизайна материалов в Сколковском институте науки и технологий, а также лекции от ученых РГО и общества "Знание" и многое другое.

В Институте добавили, что основное событие - V Конгресс молодых ученых, в котором примут участие лидеры отечественной науки, состоится 26-28 ноября 2025 года в Образовательном центре "Сириус". Фестиваль в Петропавловске-Камчатском является одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в РФ, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Организаторами мероприятия выступают Минобрнауки России и МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке Российской академии наук.