Программы обучения выбираются региональными органами власти

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ поддерживает инициативу давать право не сдавшим ГИА девятиклассникам обучаться по программам профессиональной подготовки рабочего и служащего, определенным властями субъектов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии.

"Минпросвещения России поддерживает инициативу о предоставлении права для девятиклассников, не прошедших успешно государственную итоговую аттестацию, пройти обучение по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего, которые определяют региональные органы власти", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, это позволит девятиклассникам не терять год ожидания пересдачи экзамена и получить квалификацию, которая повысит их шансы на трудоустройство и самостоятельную жизнь после школы.

"По окончании профессионального обучения выпускник сможет сдать квалификационный экзамен и получить свидетельство о профессии вместе с аттестатом об основном общем образовании", - уточнили в Минпросвещения.