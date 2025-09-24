В исследовании отметили, что за последние 17 лет в российском обществе стали чаще ругаться матом

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Семь из десяти россиян с разной периодичностью ругаются матом, в том числе каждый третий ежедневно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, поступившие в ТАСС.

По данным опроса, семь из десяти россиян с разной периодичностью ругаются матом (71%), в том числе каждый третий - ежедневно (34%, против 20% в 2008 году). "За последние 17 лет материться в российском обществе стали больше, а доля тех, кто делает это ежедневно, выросла за рассматриваемый период чуть ли не вдвое. В общей сложности нецензурная лексика присутствует в жизни семи из десяти наших сограждан", - говорится в результатах опроса.

Почти каждый второй мужчина и каждая четвертая женщина прибегают к нецензурной лексике ежедневно. Две трети зумеров и более половины младших миллениалов матерятся каждый день, это в 1,7-1,9 раза чаще в сравнении с россиянами в целом.

За последнюю четверть века общественные представления о мотивах использования нецензурной лексики не претерпели изменений: россияне по-прежнему воспринимают мат как некий элемент повседневного общения, часто лишенный каких-либо оснований и цели. Рассуждая о том, почему люди матерятся, многие говорят и об эмоциональной разгрузке, возможности выплеснуть накопившиеся эмоции, отвести душу, нежели намеренно кого-то оскорбить. Также употребление нецензурной лексики, пусть и в меньшей степени, рассматривается как механизм укрепления социальных связей.

При этом, несмотря на широкое употребление мата в повседневной коммуникации, россияне считают, что в информационном пространстве его быть не должно. 65% опрошенных скорее негативно относятся к использованию ненормативной лексики в сети, 28% - нейтрально и только 3% - положительно. Также законопроект о маскировке матерного интернет-контента скорее находит общественную поддержку (71%).

"Объективно мат для многих является эффективным приемом эмоциональной разрядки, способом подтвердить принадлежность к определенной группе, выразить протест против некоторых устоев или поведения других людей. И эта причина не позволит добиться лишь запретительными мерами хоть какого-то системного результата по борьбе с ним. Возможно, культурные барьеры (например, формирование образа мата как непрестижного явления) смогут оказать более сильное, пусть и не быстрое влияние, чем простые административные ограничения. Поэтому более продуктивной представляется работа над повышением символического статуса нормативной и "высокоразвитой" речи вместо запретительной политики", - отметил заместитель председателя Научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов.

Об исследовании

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 сентября 2025 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.