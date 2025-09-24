Корпорация готова согласиться на требования, если государство будет на этом настаивать, отметили в пресс-службе группы компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Корпорация СТС" заявила, что готова согласиться на требования о передаче АО "Облкоммунэнерго" в собственность РФ, если государство будет на этом настаивать. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход государства крупной энергокомпании в Свердловской области "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой стали бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров.

"Корпорация СТС" категорически настаивает на правомерности всех своих действий и представила исчерпывающие документальные доказательства того, что подавляющая часть активов была приобретена до 2012 года, значительно раньше вхождения АО "Облкоммунэнерго" в корпоративную структуру. Активы более позднего периода приобретения также финансировались исключительно из независимых источников, не связанных со спорным предприятием. Вся доказательная база в полном объеме передана суду. Вместе с тем, "Корпорация СТС" заявляет о готовности к конструктивному решению спора. В случае если государство будет настаивать на передаче АО "Облкоммунэнерго" в государственную собственность, корпорация готова согласиться с таким требованием в интересах урегулирования ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители корпорации дают высокую оценку первым дням судебных слушаний. Также в пресс-службе уточнили, что в материалы дела включены документы, доказывающие отсутствие у Бибикова иностранного гражданства.

Об иске

Согласно опубликованному в воскресенье отзыву АО "Облкоммунэнерго" на иск, общество не согласно с заявленными исковыми требованиями. В частности, заявили в компании, в 2010-2012 годах ГУП СО "Облкоммунэнерго" находилось на грани банкротства из-за "недостаточного тарифного регулирования и отсутствия мероприятий по снижению и оптимизации расходов предприятия".

Отмечается, что в 2011 году сбор выручки за реализацию тепловой энергии составил 59%, что привело к недополучению 250 млн рублей, кроме того, считают в компании, в те годы предприятие профинансировало неэффективную программу в размере 2 млрд рублей. Кассовый разрыв по итогам деятельности за 2011 год был заложен в размере 750 млн рублей, сообщили в АО "Облкоммунэнерго", указав, что для его покрытия был привлечен кредит, нагрузка от которого легла "неподъемным бременем на все последующие годы". По утверждению представителей акционерного общества, в 2012 году ситуация усугубилась с получением в обслуживание новых сетей и предприятие к августу того года отвечало признакам банкротства и было не в состоянии погасить свои обязательства, а приватизация "Облкоммунэнерго" "была осуществлена в полном соответствии с требованиями закона".

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, Биков и Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго". Ответчиком в иске также заявлен вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.