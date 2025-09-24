Эта финансовая помощь предназначена для семей, купивших жилье в ипотеку и у которых в период с 2024 по 2026 годы родился третий или последующий ребенок

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Многодетные семьи в Хабаровском крае смогут компенсировать часть ипотечного кредита за счет суммы в 445 млн рублей, которую регион получил из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

"Хабаровский край получил 445 млн рублей из федерального бюджета на компенсацию ипотеки многодетным семьям. Напомню, что в совокупности за счет этих денег и средств краевой казны можно компенсировать до 1 млн рублей из суммы ипотечного кредита", - написал Демешин.

Выплата рассчитана на семьи, купившие жилье в ипотеку и у которых в 2024-2026 годах родился третий или последующий ребенок. Эта мера поддержки стала очень популярной, отметил глава региона, с начала года ею воспользовались уже 570 семей.

"И, что важно, на днях мы дополнительно обсуждали помощь семьям с детьми. В дискуссии приняли участие представители общественных организаций, трудовых коллективов и научного сообщества. Сейчас мы занимаемся обобщением поступивших предложений - их учтем в краевой программе повышения рождаемости", - добавил губернатор.

В Хабаровском крае насчитывается свыше 24 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 82,1 тыс. детей, уточнили ТАСС в региональном правительстве. Количество таких семей увеличивается из года в год. Семьи с детьми могут воспользоваться более чем 20 разными мерами социальной поддержки.