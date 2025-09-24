Конюхов в 2027 году планирует проплыть на плоту по Амазонке

Плот для путешественника будут строить во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов в 2027 году планирует на плоту проплыть по всей длине реки Амазонка. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ГК "Трансгаз", общественный деятель и меценат Иван Молчанов, который также отправится в экспедицию.

"У нас планируется экспедиция на плотах по Амазонке. <…> Под нее нужно строить плот. И мы как раз во Владивостоке будем строить, чтобы с истоков до устья дойти. Амазонка опасная, там и анаконды, и, в общем-то, пираньи, и много-много всего остального. Будем готовиться, эта экспедиция планируется на 2027 год", - сказал Молчанов.

Он пояснил, что вместе с Конюховым они хотят реализовать проект "Пять великих рек" и проплыть по самым большим рекам на планете. Помимо Амазонки экспедиции планируются на реках Нил, Ганг, Миссисипи и Енисей.

Амазонка - крупнейшая река Южной Америки. Занимает первое место в мире по водоносности и размерам бассейна. По длине Амазонка занимает первое или второе после Нила место в мире в зависимости от точки отсчета: от 6,4 тыс. км до 7,1 тыс. км.