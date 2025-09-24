Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 10-12 градусов тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер прогнозируется северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 8-13 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.