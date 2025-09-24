Акция охватила шесть субъектов на юге России против четырех в 2024 году, поделился Николай Овсиенко

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Акция "Просветительский десант" охватила в этом году шесть субъектов на юге России, в прошлом году - четыре, сообщил ТАСС заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко во время проведения акции в Донецке.

"В этом году особенностью десанта является его широкий охват. В прошлом году у нас был первый такой "Просветительский десант", мы охватили тогда четыре региона - это ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. В этом году мы посчитали правильным в наш десант включить Республику Крым и город Севастополь, - сказал Овсиенко. - Такой формат в первый раз мы проводим, поэтому будем в том числе оценивать насколько это удачно, насколько это востребовано".

Он добавил, что акция началась в Луганске, она также пройдет в Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Геническе, Севастополе и Симферополе. В программу вошло более 120 лекций, ожидаемый охват аудитории - не менее 5 тыс. человек. Запланированы встречи со школьниками, студентами, педагогами и исследователями.

РВИО впервые провело акцию "Просветительский десант" в Донбассе и Новороссии в 2024 году. В апреле Овсиенко сообщил ТАСС о планах повторить акцию в этом году ввиду ее популярности, особенно у молодежи.