МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. В Московском авиационном институте (МАИ) разработали методику для повышения точности и надежности навигационных систем гражданских самолетов, она будет предоставлять пилоту максимально точную информацию о положении. Также система защитит навигационные системы самолета от атак, которые могут привести к катастрофическим последствиям, сообщили ТАСС в МАИ.

"Инженеры кафедры 305 "Пилотажно-навигационные и информационно-измерительные комплексы" МАИ разработали методику, которая позволит существенно повысить точность и надежность навигационных систем гражданских самолетов. Она выявляет отказы в работе бортовой навигационной техники, собирает и анализирует показатели датчиков, предоставляя пилоту максимально точную информацию о положении летательного аппарата", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МАИ, в современных пассажирских самолетах координаты определяются аппаратурой спутниковой навигации. Но над мегаполисами возможны помехи, поэтому также применяются автономные системы, работающие на данных акселерометров и гироскопов. Обычно таких комплексов на борту три, что повышает точность и позволяет продолжать полет при выходе из строя одного из них. Однако и у этих систем есть минусы: они накапливают ошибки и требуют частой перенастройки. Например, при погрешности 2 км в час за двухчасовой полет отклонение достигнет уже 4 км. Кроме того, оборудование может отказать в критический момент.

"Разработанная нами комплексная методика благодаря эффективным алгоритмам позволяет вовремя выявить поломку навигационных систем, помехи или существенное отклонение в показателях навигации, при необходимости дополнительно подключить наземную радиоэлектронную систему, произвести анализ всех собранных данных и выдать пилоту средневзвешенные параметры", - уточнил участник проекта, аспирант кафедры 305 МАИ Александр Рычков.

Как рассказали в МАИ, схожие проекты реализуются в РФ и за рубежом, однако готовых решений на данный момент на рынке нет. "Отличительная особенность разрабатываемых в МАИ алгоритмов состоит в том, что они позволяют обеспечивать защиту навигационных систем от преднамеренных атак, которые могут привести к катастрофическим последствиям, при этом соответствуют строгим стандартам авиационной безопасности", - отмечается в сообщении.

На данный момент проект находится на этапе проведения испытаний и доработки, для этого в МАИ разработан стенд имитационного моделирования - виртуальный "полигон", который позволяет проверять работу методики при различных сценариях сбоев, ошибок и поломок. Полностью завершить проект в МАИ планируют в течение двух лет. Как отмечают разработчики, в дальнейшем методика может быть использована на любой движимой технике, будь то беспилотник, подводное судно или наземные роботы.