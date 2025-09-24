Посадку деревьев наметили на осень 2025 года

ОРЕНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Восстановление леса на площади свыше 1 тыс. га планируется провести в Оренбургской области в 2025 году, на осень запланирована посадка деревьев на площади 293,9 га. Об этом сообщил и.о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Андрей Вязиков в ответе на запрос ТАСС.

"В осенний период текущего года запланирована посадка лесных культур на 293,9 га и дополнение лесных культур на площади 244,9 га", - сказано в ответе.

Восстановление леса на площади 1 005 гектаров земель лесного фонда вошло в план на 2025 год. Работы включают искусственное лесовосстановление, содействие естественному возобновлению леса, обработку почвы, агротехнический уход.

"В рамках регионального проекта "Сохранение лесов" проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления и формированию запаса семян для лесовосстановления. Проведено искусственное лесовосстановление на 700,1 га, дополнение лесных культур на 571,7 га и агротехнические уходы на 5712,66 га", - уточнил Вязиков.

В 2025 году в Оренбургской области лесничества также занимаются заготовкой семян. План составляет 550 кг. Уже заготовлено более 324 кг семян лесных растений лиственных пород: вяз, акация желтая (карагана). Посев в питомниках произведен на площади 3,76 га, это будущие сеянцы сосны и вяза.