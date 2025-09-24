Для жителей также организовали подвоз воды

БЕЛГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Жители Краснояружского района Белгородской области остались без электроснабжения после атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Также в водопроводной сети снизилось давление, для жителей организован подвоз воды, сообщил глава администрации района Виталий Кутоманов.

"В результате вражеской атаки ночью на территории нашего района произошло аварийное отключение электроснабжения, а также снижение давление в водопроводной сети. Наши аварийные бригады сейчас трудятся над устранением последствий и скорейшим восстановлением систем жизнеобеспечения", - написал он в Telegram-канале.

По словам Кутоманова, в данный момент для жителей организован подвоз воды. "Наполнить емкости можно на территории многоквартирных домов микрорайонов сахарного завода и СМУ. Если вам необходима помощь в обеспечении водой, обращайтесь по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 112", - добавил глава администрации района.