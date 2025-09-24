Они принесли извинения пострадавшей и подверглись дисциплинарным мерам, сообщили в Минздраве республики

УЛАН-УДЭ, 24 сентября. /ТАСС/. Медработники, удалившие жительнице Бурятии здоровую почку по ошибке, принесли извинения пострадавшей пациентке и наказаны дисциплинарно. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.

Ранее из соцсетей стало известно о том, что в республиканском онкоцентре была допущена врачебная ошибка. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)".

"По результатам проверки установлены отдельные нарушения, в том числе связанные с нарушением идентификации пациентов. Главному врачу медицинской организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Проведен полный комплекс мероприятий по недопущению в будущем всех выявленных нарушений. Медицинские работники, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в Минздраве Бурятии.

Там добавили, что в настоящее время пациентка, которая пострадала от врачебной ошибки, находится под наблюдением врачей, "в применении специальных методов лечения не нуждается".

"Пациентке принесены извинения. Ситуация взята министерством на особый контроль. Правовую оценку действиям медицинских работников дадут следственные органы", - отметили в Минздраве Бурятии.