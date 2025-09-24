Председатель комиссии, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поделился, что люди с ампутацией нижних конечностей могут успешно трудиться на опасном производстве или водителями с ручным управлением

АСТРАХАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и их семей прорабатывает вопрос изменения требований к состоянию здоровья работников ряда профессий для расширения возможностей ветеранов с инвалидностью. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В июне на заседании комиссии секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин обратил внимание участников на вопрос трудоустройства ветеранов спецоперации и призвал изменить ситуацию, при которой значительная часть работодателей не заинтересована в приеме на работу участников боевых действий. Также он указал на необходимость создания специальных программ профессиональной адаптации.

"В ближайшее время комиссией будет рассмотрен целый ряд новых предложений, в частности, обсуждается возможность изменения требований состояния здоровья работников профессий с тем, чтобы расширить возможности для ветеранов с инвалидностью, - сказал Бабушкин. - Опыт показывает, что ребята с ампутацией нижних конечностей могут вполне успешно трудиться на опасном производстве или работать водителями на транспорте с ручным управлением".

В этом году в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" реализуются меры стимулирования работодателей при трудоустройстве ветеранов боевых действий, напомнил Бабушкин. Так, через Социальный фонд России работодателям возмещаются расходы до 200 тыс. рублей на приобретение, монтаж и установку оборудования рабочего места для участника специальной военной операции, имеющего инвалидность. Кроме того, компенсируются затраты на выплату зарплаты при трудоустройстве ветеранов боевых действий и членов их семей. Размер субсидий - три МРОТ плюс страховые взносы во внебюджетные фонды.