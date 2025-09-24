Всем саженцам от одного до трех лет

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Хабаровск подарил Крымскому литературно-художественному мемориальному музею-заповеднику в Ялте саженцы уникальных дальневосточных растений. Обмен состоялся в рамках инициативы Общественной палаты города Хабаровска по созданию в краевой столице памятника и сквера имени Антона Павловича Чехова, сообщили в городской администрации.

"Это символ культурной связи между Хабаровском и Ялтой. Мы рады передать частичку Дальнего Востока, чтобы она росла и цвела в Крыму, напоминая о нашей дружбе", - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук, слова которого привели в сообщении.

В Ялту отправятся две ели аянских, одна сосна обыкновенная, четыре корейские кедровые сосны, два бархата амурских. Всем саженцам от одного до трех лет, это дальневосточные эндемики.

Сквер имени Чехова появится в Хабаровске на улице Калинина в 2026 году, сообщила ТАСС председатель Общественной палаты города Хабаровска Виктория Трегубенко. "Планируем открыть в следующем году. Будет благоустройство, будут скамейки, импровизированная сценическая площадка", - сказала Трегубенко. Также в планах установка памятника писателю.

Руководство Дома-музея Антона Павловича Чехова в Ялте в Крыму передало в Хабаровск 14 чайно-гибридных роз "Антон Чехов", выведенных французским питомником в 2008 году. "Когда я посетила Дом-музей Антона Павловича в Ялте, уже разрабатывался проект Общественной палаты по созданию сквера. Я рассказала о нем директору дома-музея и она решила передать нам в подарок эти розы. Мы же решили сделать ответный подарок, который будет напоминать о нашем крае", - поделилась Трегубенко.