Суд рассматривает иск к "Мосфильму" об авторских правах

Вдова сценариста Гелия Рябована заявила об исключительных правах на сценарий фильма "Один из нас"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы рассматривает иск вдовы сценариста Гелия Рябова к киноконцерну "Мосфильм" о признании исключительного права на сценарий фильма "Один из нас" 1970 года, а также взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 4,3 млн рублей. Об сказано в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Рябова О. А. обратилась в суд иском к ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" о признании исключительного право на сценарий художественного фильма "Один из нас" 1970 года, взыскании с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права на произведение в размере 4,3 млн рублей", - сказано в документе. Также Ольга Рябова требует информацию об авторстве сценария фильма, выплачиваемом вознаграждении Гелию Рябову с 1970 года до 13 октября 2015 года и обо всех показах фильма с 13 октября 2015 года.

Рябова подала иск в Никулинский суд Москвы в 2024 году, однако ей отказали в рассмотрении, посчитав, что иск не относится к подсудности районного суда. Московский городской суд отменил определение и вернул иск для рассмотрения.

Писатель, режиссер и сценарист Гелий Рябов умер 13 октября 2015 года. Он является одним из первооткрывателей места захоронения останков семьи Николая ll.